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حجز استئناف "عنتيل جامعة بنها" على حكم حبسه لجلسة 23 يونيو الجارى

السبت، 02 يونيو 2018 09:22 م
حجز استئناف "عنتيل جامعة بنها" على حكم حبسه لجلسة 23 يونيو الجارى محكمه -أرشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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قررت محكمة جنح مستأنف بندر بنها حجز استئناف مدير الأمن الإداري الأسبق بجامعة بنها، والمعروفة إعلاميا بقضية "عنتيل جامعة بنها" فى الحكم الصادر ضده، بالحبس سنة وتغريمه، لجلسة 23 يونيه الجارى.

كانت النيابة العامة أحالت أوراق القضية لمحكمة قسم بنها المتهم فيها “ز س ” رئيس الأمن الإدارى الأسبق بجامعة بنها للمحكمة، بعد أن وجهت له تهمة ارتكابه ومجهولات "السيدات التي ظهرن معه في الفيديوهات" أفعالا فاضحة داخل مكتبه الخاص بالأمن الإدارى بمبنى إدارة جامعة بنها.

يذكر أن جامعة بنها شهدت أزمة بعد تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى، يمارس فيها مدير إدارة الأمن الإدارى بالجامعة الجنس مع موظفات وعضوات بهيئة التدريس، وسيدات أخريات من خارج الجامعة داخل مكتبه بجامعة بنها، الأمر الذى آثار غضب الأهالى والطلاب داخل الحرم الجامعى.

وعلى إثر ذلك أصدر رئيس الجامعة الدكتور سيد القاضى قرارا بإحالة الفيديوهات للنيابة بعد تحريزها لفتح تحقيق فيها، وبعد إجراء النيابة تحقيقات موسعة بالواقعة أحالتها للمحكمة، التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

 

 

 

 


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