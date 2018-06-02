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حالة الطقس اليوم السبت 2/6/2018 فى مصر والدول العربية

السبت، 02 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم السبت 2/6/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت  ،حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، طقس لطيف على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.
 
 

حالة الطقس اليوم فى مصر 

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن  تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط أحيانا على جنوب البلاد وجنوب سيناء، وتنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فهى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.
 

الطقس فى الأردن

         
نهاراً:
تستمر درجات الحرارة دون مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 3-5 درجات مئوية، مع ظهور للسُحب على إرتفاعات مُختلفة. 
 
تكون الاجواء غائمة جزئياً في اجزاء من شمال المملكة مع فرصة لزخات محلية من الامطار.
 
وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة.
 
في خليج العقبة:
- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.
 
- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).
 
- درجة حرارة سطح مياه البحر: 22 درجة مئوية.
 
ليلاً:
تسود أجواء أكثر برودة من المُعتاد في عموم المناطق مع ظهور السُحب المنخفضة.
 
وتكون الرياح مُتغيرة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ إنخفاض طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم، وصيفياً لطيفاً نهاراً، ومائلاً للبرودة ليلاً. هذا وتكون الفرصة مهيأة لتساقط أمطار محلية فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا. 

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