"تعليم الإسكندرية": وصول أوراق أسئلة الثانوية العامة لمركز التوزيع

الإسكندرية ــ جاكلين منير

أكدت أمال عبد الظاهر وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، على وصول أوراق أسئلة الثانوية العامة إلى مركز التوزيع، استعدادا لانطلاق ماراثون الامتحانات، وسيتم توزيعها فجر غد على اللجان فى موعد أقصاه السابعة صباحا، وبلغ عدد اللجان الامتحانية للثانوية العامة بالإسكندرية 142 لجنة.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أنها قامت بعقد اجتماع موسع مع مسئولى المراقبين والإدارات التعليمية والكنترول، لوضع التجهيزات النهائية استعدادا للامتحانات، حيث شددت على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة، وعلى مراعاة عدم الغش داخل اللجان، توفير كافة سبل الراحة للمراقبين والملاحظين داخل استراحتهم الخاصة.

ولفتت إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات داخل مديرية التربية والتعليم، لمتابعة أى عقبات تواجه عملية سير الامتحانات و حلها على الفور.

من جهة أخرى، أوضحت وكيل الوزارة، أنة تم قبول اعتذار 2230 عن المراقبة على لجان امتحان الثانوية العامة بالإسكندرية، وقبلت طلبات المتظلمين لأسباب مختلفة جاء بعضها لأسباب مرضية أو وجود طفل رضيع حتى عامين بالنسبة للمعلمات أو وفاة الزوج أو الزوجة، وكذلك عمل الزوج بمناطق نائية بالإضافة إلى رعاية الأطفال المعاقين.

وتابعت أن عدد المعلمين المنتدبين من خارج الإسكندرية قد بلغ 32 ألفا و950 معلما، تم توزيعهم كمراقبين ومعاونين وأعضاء أمن وأعضاء قانونيين، كما تم تجهيز استراحات المراقبين والملاحظين ولجان التقدير وتم تزويدها بالمراوح والمواقد والمبردات، حيث بلغ عدد الاستراحات 51 استراحة، منها (11) استراحة سيدات و(39) استراحة رجال.