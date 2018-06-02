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تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال مايو من حيث قيمة التداول

السبت، 02 يونيو 2018 04:00 ص
تعرف على ترتيب شركات السمسرة بالبورصة خلال مايو من حيث قيمة التداول البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية، من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال شهر مايو الماضى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 7.465 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 14%، وجاءت شركة شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 5.140 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 9.6%.
 
وحلت شركة أرقام لتداول الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 4.194 مليار جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.9%، وفى المركز الرابع تأتى شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.440 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6.4%، وفى المركز الخامس شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 3.203 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 6%.
 
وجاء فى المركز السادس شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 2.584 مليار جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%، اتش سى لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 1.853 مليار جنيه بنسبة 3.5%، وحل فى المركز الثامن شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية بقيمة 1.815 مليار جنيه بنسبة 3.4%.
 
وحل فى المركزين التاسع والعاشر شركتا نعيم للوساطة فى الأوراق المالية، وشركة سيجما لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول 1.664 مليار جنيه، و 1.523 مليار جنيه جنيه، بنسبة 3.1%، 2.9% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الشهرى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.
 

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