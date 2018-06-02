تعرف على البروتوكولات المتبعة بالبرلمان بجلسة حلف اليمين الدستورية للرئيس

كتبت ــ إيمان على

تبدأ بعد قليل، الجلسة الخاصة للبرلمان، لأداء الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليمين الدستورية عن فترته الثانية، عملا بحكم المادة (144) من الدستور، والمادة (109) من اللائحة الداخلية للمجلس.

ونرصد أبرز الطقوس والبروتوكولات المتبعة بهذه الجلسة لتجديد الولاية الثانية للرئيس:

- بدأ دخول نواب البرلمان من بوابة دخول رقم "3"، بداية من الساعة السادسة والنصف صباحا، وحتى الساعة التاسعة والنصف صباحا، على ألا يسمح بالدخول بعد هذا الموعد، حيث تنطلق الجلسة فى العاشرة والنصف صباحا.

- الدخول يكون بدون سيارة أو سلاح شخصى أو تليفون محمول.

- برتوكوليا.. يستقبل الرئيس لدى وصوله إلى مقر البرلمان الدكتور على عبد العال والوكيلين السيد الشريف وسليمان وهدان والأمين العام للبرلمان، المستشار أحمد سعد الدين.

- يصطف الجميع خلال عزف الموسيقى العسكرية السلام الجمهورى ويتم إطلاق 21 طلقة تحية لقدوم الرئيس إلى مقر مجلس النواب.

- تبدأ مراسم الجلسة وسط أجواء احتفالية كبرى يشهدها مجلس النواب، بكلمة قصيرة للدكتور عبد العال يرحب فيها بالرئيس السيسى.. ويعدد فيها الإنجازات التى تمت فى ولاية الرئيس الأولى وآفاق المستقبل من أجل استكمال بناء الدولة المصرية العصرية، ثم يدعوه لأداء القسم، ثم بعد ذلك سيدعوه ليلقى خطابه للأمة.

- يؤدى الرئيس السيسى، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".