تعرف على أبرز الظواهر الفلكية خلال يونيو × 8 معلومات.. هلال شوال أهمها

ينشر "اليوم السابع" أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو، وفقا للحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية.
وعن أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر يونيو تأتى كما يلى:-
1- 2 يونيو
القمر فى أبعد نقطة ممكنة عن الشمس.
2- 6 يونيو
كوكب عطارد فى اقتران علوى مع الشمس.
3- 6 يونيو
القمر فى التربيع الأول لشهر رمضان المبارك
4- 13 يونيو
ميلاد شهر شوال لعام 1439 هجريا .
5- 20 يونيو
القمر فى التربيع الأول لشهر شوال .
6- 21 يونيو
بداية الانقلاب الصيفى وبدء فصل الصيف.
7- 27 يونيو
كوكب زحل فى تقابل مع الأرض والشمس .
8- 28 يونيو
بدر شهر شوال.
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