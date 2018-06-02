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تطوير استجواب حارس عقار لمعرفة مصدر 3.5 كيلو حشيش سقط بها فى بولاق الدكرور

السبت، 02 يونيو 2018 02:00 ص
تطوير استجواب حارس عقار لمعرفة مصدر 3.5 كيلو حشيش سقط بها فى بولاق الدكرور مخدر الحشيش - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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يطور رجال المباحث استجواب حارس عقار لمعرفة مصدر 3.5 كيلوجرام من مخدر الحشيش والقبض عليه.

يأتى ذلك تنفيذا لقرار نيابة بولاق الدكرور المتضمن حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق فى اتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش، والتحرى عن سابقة جرائمة ونشاطه الإجرامى.

وردت معلومات لضباط مكافحة المخدرات بالجيزة، تفيد باتجار "أحمد. م" 40 سنة، حارس عقار، فى المواد المخدرة، فتم إعداد كمين للمتهم، وألقى رجال المباحث القبض عليه، وبحوزته 3 كيلو ونصف من مخدر الحشيش ببولاق الدكرور، وحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


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