تحرير 104 قضايا تموينية وتنفيذ 210 أحكام قضائية فى حملات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

واصلت مديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية، لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، وضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة عن تنفيذ 210 أحكام قضائية، بالإضافة إلى ضبط 54 قضية مخدرات وسلاح نارى.

كما أسفرت الحملة التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، وقطاع جنوب الجيزة، بالإضافة إلى مدينة الشيخ زايد، وبولاق الدكرور وإمبابة، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تحرير 104 قضايا تموينية، ضبط بها كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر، وكمية من زيت الطعام السابق استخدامه بمصانع الشيبسى، غير صالح لاستهلاك الآدمى.

شارك ضباط شرطة المرافق فى الحملة، حيث تم إزالة 470 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.