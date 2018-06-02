برلين: أمريكا قد تعفى بعض منتجات الصلب الألمانية من الرسوم

رويترز

قال وزير ألمانى إن الولايات المتحدة قد تكون مضظرة لإعفاء بعض أنواع الصلب المصنوعة فى ألمانيا من الرسوم المفروضة على الواردات خاصة إذا وجدت الشركات الأمريكية تعتمد على معادن معينة صعوبة فى إيجاد بدائل محلية لها.

وصرح وزير الاقتصاد الألمانى بيتر ألتماير فى مقابلة نُشرت اليوم السبت أن الشركات الأمريكية التى تعتمد على أنواع معينة من الصلب الألمانى ستضطر لرفع الأسعار ومن شن ذلك ان يمثل ضغوطا على الحكومة الأمريكية لإعفاء بعض المعادن من الرسوم الجمركية التى تبلغ نسبتها 25 بالمئة.

وسحبت إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوم الخميس الإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألومنيوم من الاتحاد الأوروبى وكندا والمكسيك بعدما فشلت فى الحصول على تنازلات تجارية.

واتخذ الاتحاد الأوروبى أول خطوة لتحدى قانونية الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة ومبررات إدارة ترامب المتعلقة بالأمن القومى أمام منظمة التجارة العالمية. وقدم الاتحاد الأوروبى قائمة مكونة من ثمانى صفحات للمنظمة تشمل السلع التى قد تستهدفها باجراءات انتقامية.

وقال ألتماير فى المقابلة التى أجرتها معه صحيفة راينتشه بوست "اعتقد أن منتجات صلب معينة تنتجها ألمانيا لا يمكن إحلال بدائل أمريكية الصنع محلها بسهولة. فى هذه الحالة سيضطرون لرفع أسعار منتجاتهم بدرجة كبيرة".

وردا على سؤال عن احتمال فرض رسوم جمركية على واردات السيارات الأوروبية قال ألتماير إن هذا سيكون تطورا خطيرا قد يضر بالاقتصاد الأمريكى واقتصاد الاتحاد الأوروبى فى نهاية المطاف.