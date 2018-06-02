برلمانيون يتوافدون على مجلس النواب لحضور جلسة حلف السيسى اليمين

كتب ــ محمد صبحى

توافد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب على مقر البرلمان فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، للمشاركة فى حضور جلسة أداء الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورية أمام البرلمان.

ويستقبل مجلس النواب، صباح اليوم السبت، الرئيس عبد الفتاح السيسى، لأداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية ثانية، وتعد هى المرة الأولى التى يحلف فيها الرئيس أمام البرلمان منذ عام 2005 ، ولم يشهد المجلس منذ ذلك التاريخ أى مراسم للقسم الرئاسى، حيث حلف الرئيس السيسى اليمين فى الولاية الأولى أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية، لعدم وجود برلمان فى ذلك الوقت.

وحدد الدستور المصرى فى المادة 144 التى نصت على "يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى فاز على منافسه، موسى مصطفى موسى، فى انتخابات أجريت تحت إشراف قضائى كامل، وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 2 أبريل الماضى، فوز الرئيس السيسى بولاية رئاسية ثانية بنسبة 97.08% من الأصوات الصحيحة، ليؤدى حلف اليمين مع انتهاء فترة رئاسته الأولى، وبذلك تكون المرة الأولى التى تشهد فيها مصر حلف الرئيس أمام مجلس النواب منذ 13 عاما.