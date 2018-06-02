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برلمانى كردى يدعو إلى إخراج القوات التركية من إقليم كردستان

السبت، 02 يونيو 2018 04:26 م
برلمانى كردى يدعو إلى إخراج القوات التركية من إقليم كردستان القوات التركية - أرشيفية
أ ش أ
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أكد عضو برلمان إقليم كردستان سالار محمود، اليوم السبت، أنه طالب عددا من أعضاء برلمان الإقليم عقد جلسة لبحث تحركات الجيش التركى داخل أراضى كردستان مؤخرا، مشيرًا إلى أنه يجب تطبيق قرار البرلمان الكردستانى الصادر فى 2003 بإخراج القوات التركية من إقليم كردستان.

وأضاف البرلمانى الكردى - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه من الضرورى اتخاذ موقف جدى لرفض هذا الاحتلال وإخراج القوات الأجنبية من إقليم كردستان والكف عن الصمت إزاء انتهاكات القوانين الدولية، مشيرا الى أن الدولة التركية قامت بزيادة مواقعها العسكرية فى عمق أراضى الإقليم، وتابع أن هذا الأمر وصل مؤخرا بتحرك الجيش التركى بكل سهولة فى قرى محافظة أربيل وتنفيذ عمليات عسكرية فيها ويعتبر نفسه كأنما هو صاحب القرار، داعيا الحكومة الاتحادية ومجلس النواب العراقى الى تحمل مسئوليتهما وممارسة الضغط لإخراج القوات التركية لأن تلك التحركات باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

يشار إلى أن القوات التركية تتمركز فى محيط قرية برميزة التابعة لناحية سيدكان الحدودية شمال أربيل منذ مطلع العام الحالى، وتسكن القرية نحو 300 أسرة، وتشهد القرية باستمرار تحركات القوات التركية التى تجرى على بعد نحو 2 كيلومتر فى محيط القرية من خلال اقامة الثكنات العسكرية ونقل المعدات اللوجستية عبر المروحيات العسكرية والإنزال الجوى لأفراد الجيش التركى وتنفيذ عمليات عسكرية بين حين وآخر.


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