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السبت، 02 يونيو 2018 06:00 ص
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اليوم.. استكمال محاكمة رئيس مباحث حلوان فى اتهامه بالقتل

السبت، 02 يونيو 2018 04:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة رئيس مباحث حلوان فى اتهامه بالقتل محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود - عامر مصطفى
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تستمع الدائرة 22 بمحكمة جنايات شمال القاهرة فى العباسية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صلاح محجوب، للشهود فى محاكمة رئيس مباحث حلوان، ومعاون قسم شرطة دار السلام، وأمين شرطة فى اتهامهم بقتل عاطل، أثناء القبض عليه.

وكانت النيابة أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات، بتهمة القتل، وكشفت التحقيقات عن أنه أثناء تعامل الكمين الأمنى مع أحد المطلوبين على ذمة قضية تعدى رجال الشرطة المتهمين عليه ما أسفر عن وفاته، حيث كشفت مناظرة النيابة للجثة عن إصابتها بكدمات متفرقة تشير لتعذيب القتيل.

وخلال التحقيقات قال أحد المتهمين إن المجنى عليه فارق الحياة أثناء القبض عليه، ولم يعتد أحد من القوة عليه، وأنه أصيب بتشنجات وإعياء، وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.


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