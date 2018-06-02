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النيابة تطلب تحريات حول احتجاز 19 شخصا فى دشنا بقنا دون وجه حق

السبت، 02 يونيو 2018 02:43 م
النيابة تطلب تحريات حول احتجاز 19 شخصا فى دشنا بقنا دون وجه حق حبس - أرشيفية
قنا - هند المغربى
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قررت النيابة الكلية بمحافظة قنا، برئاسة المستشار مصطفى الجاحر مدير النيابة، طلب تحريات الأمن العام حول احتجاز مواطنين دون وجه حق أو تحرير محاضر داخل مركز شرطة دشنا، وطلبت النيابة حضور ضباط مركز دشنا الذين ذكرهم المحتجزون، للاستماع لأقوالهم، فيما تم إخلاء سبيل المواطنين المحتجزين من النياية بعد الاستماع لأقوالهم، والتأكيد أنهم غير مطلوبين على ذمة قضايا.

كان محامين عن 4 أشخاص بمركز دشنا شمال محافظة قنا، قدموا بلاغا للنيابة باحتجاز موكلين عنهم داخل قسم شرطة دشنا دون وجه حق أو تحرير محاضر، حيث أكد المحامين خلال بلاغهم أنه تم احتجاز موكليهم منذ 20 يوما دون توجيه تهم لهم أو تحرير محاضر.

وعلى خلفية البلاغات المقدمة، فتش مدير النيابة الكلية بقنا، الحجز بمركز شرطة دشنا، حيث تم سؤال المحجوزين عن فترة احتجازهم، والتهم الموجهة إليهم، والمحاضر المحررة ضدهم، فأكدوا قيام ضباط من مركز شرطة دشنا بضبطهم من منازلهم واحتجازهم، كما كشف فحص المركز وجود 19 مواطنا محتجزين فى المركز ولا توجد أى أوراق تثبت احتجازهم أو وجودهم داخل الحجز من بينهم مواطنين محتجزين منذ أكثر من 40 يوما، وهم: صبرى محيى الدين، وعز عوض عبد العال، وعابدين عباس خليفة، ومبارك عرنوس، وشقيقه عبد الله، وموسى الكاظم، وعبد النعيم توفيق، ومحمود يحيى، وحمادة سلمان، وصدقى رمضان، وعلى عبد النبى، وعماد دشناوى، وفتحى السمان، وأشرف جاد، والعربى عبد الصبور، وأشرف السيد، ودياب عبد الحافظ، ومحمد هاشم، وحمادة محمد.


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