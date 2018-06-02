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النيابة الإدارية تبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة حلف اليمين لولاية جديدة

السبت، 02 يونيو 2018 12:01 م
النيابة الإدارية تبعث ببرقية تهنئة للرئيس بمناسبة حلف اليمين لولاية جديدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب عبد الله محمود
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أرسلت المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بمناسبة حلف اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة.
 
 
وعبرت رئيس هيئة النيابة الإدارية عن كل الأمنيات الطيبة للرئيس فى استكمال قيادته الحكيمة لسفينة الوطن، استمراراً للجهود التى بدأها سيادته لتحقيق التنمية الشاملة، والمستدامة وإعلاء دولة القانون والدستور.
 
 
وأكدت فريال قطب على وقوف النيابة الإدارية، رئيساً وأعضاء جوار القيادة السياسية، وأبطالها من رجال قواتنا المسلحة والشرطة، وكافة أجهزة الدولة وشعبها العظيم في حربها المقدسة على الإرهاب من أجل وطن آمن يحيا فيه المصريين بعزة وكرامة.

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