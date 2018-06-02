النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

كتب عبد الرحمن سيد

شهدت المحاور والطرق الرئيسية فى محافظتى القاهرة والجيزة، خلال الفترة الصباحية اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمنى مكثف فى كل الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين المواطنين عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين، وسحب أى كثافات مرورية وإزالة أى معوقات مرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان التحرير وروكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظاما بحركة السيارات، وسط انتشار أمنى مكثف.

وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظاما بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.