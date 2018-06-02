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النائب العام ينتدب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لإعداد تقرير عن جريمة الرحاب

السبت، 02 يونيو 2018 05:19 م
النائب العام ينتدب لجنة ثلاثية من الطب الشرعى لإعداد تقرير عن جريمة الرحاب أسرة الرحاب - أرشيفية
كتب حازم عادل
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أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بانتداب لجنة ثلاثية برئاسة رئيس الطب الشرعى، لإعداد تقرير بشأن واقعة مقتل أسرة الرحاب.

 

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام، أنه فى إطار استكمال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، وبعد أن استمعت النيابة العامة إلى شهود الواقعة من أقارب المتوفين، والمتعاملين معهم، والجيران وأمن المنطقة المحيطة بالمسكن، والذين بلغ عددهم 46 شاهدًا.

 

وأصدر النائب العام قراره بانتداب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعى، برئاسة كبير الأطباء الشرعيين لإعداد تقرير بشأن الواقعة، وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.

 

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، بإشراف المحامى العام الأول أحمد حنفى، ورئاسة المستشار محمد سلامة، تسلمت مؤخرًا تحريات الأمن الوطنى بـ"مذبحة أسرة الرحاب"، وكان من المقرر أن تتسلم تقرير الطب الشرعى النهائى اليوم السبت.


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