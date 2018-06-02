السيسى يستهل ولايته الجديدة بالوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الأمة

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، كلمته خلال مراسم "اليمين الدستورية"، بطلبه من المشاركين الوقوف دقيقة تقديرا لتضحيات الامة، قائلًا :"ليس حدادًا على الشهداء فقط، بل تحية تقدير وإعتزاز لكل تضحيات أمتنا العظيمة".

ويأتى فى مقدمة هؤلاء الذين ضحوا من أجل الأمة المصرية، الشهداء الذين سقطوا خلال الفترة الماضية، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية سواء من أبناء القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنيين، وهو ما ظهر جليا خلال بداية العام الحالى، من خلال إطلاق العملية الشاملة سيناء 2018، والتى بدأت مطلع هذا العام من أجل تطهير سيناء بشكل كامل من فلول الإرهاب، بالإضافة إلى كل من ضحوا من أجل هذا الوطن، حيث تمثل تحية تقدير وإعتزاز لكل تضحيات أمتنا العظيمة.

وشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، القسم الرئاسى الأول أمام أعضائه بعد ثورة 25 يناير ومنذ 13 عاماً بعد آخر مرة حلف فيها الرئيس الأسبق مبارك أمامه، وذلك فى جلسة خاصة دعا إليها الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، ليتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم بالبلاد فى فترة رئاسية ثانية، وذلك بعد فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2018.