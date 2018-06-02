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السيسى: قيادة دولة بحجم مصر "أمر لو تعلمون عظيم"

السبت، 02 يونيو 2018 11:04 ص
السيسى: قيادة دولة بحجم مصر "أمر لو تعلمون عظيم" الرئيس السيسي
كتب ــ سمير حسنى - محسن البديوى
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "شعب مصر العظيم أقف اليوم متحدثا إليكم فى مستهل فترة رئاسية جديدة، وبعد أن أقسمت اليمين الدستورية أماكم بأن أحافظ مخلصا على الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح هذا الشعب العظيم، وفى هذه اللحظة الفارقة أجد مشاعرى قد اختلطت ما بين شعورى بالسعادة بتجديدكم الثقة فى شخصى فى تحمل مسئولية وطننا العظيم، والشعور بعظم المسئولية وحجم التحديات، فقيادة دولة بحجم مصر أمر لو تعلمون عظيم".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مجلس النواب بعد أداء اليمين الدستورية.


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