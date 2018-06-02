السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

كتب حسن مجدى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته بمراسم أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب المصرى، أنه يعاهد الله ويعاهد الشعب المصرى أن يظل مخلصا فى عمله مقاتلا من أجل الشعب وبه لتظل مصر فى مقدمة الأمم، مختتما كلمته بـ"تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ويشهد مجلس النواب، اليوم، السبت، أنه سيتم إطلاق مجموعة من المشروعات للإرتقاء بالإنسان المصرى فى كل هذه المجالات وعلى رأسها التعليم والصحة لما تمثله من أهمية فى بناء أمتنا.

ووفقا للمادة 144 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".