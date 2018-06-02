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السفير العراقى بالكويت: تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون فى القريب العاجل

السبت، 02 يونيو 2018 02:27 م
السفير العراقى بالكويت: تشكيل الحكومة الجديدة لن يكون فى القريب العاجل انتخابات العراق - أرشيفية
أ ش أ
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قال سفير العراق لدى الكويت علاء الهاشمى، "إن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة لن يكون فى القريب العاجل، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب بعض الوقت، نظرا لأن القضية ليست سهلة والموازنات دقيقة".

وأضاف الهاشمى – فى تصريحات صحفية - "إن هناك 1800 طعن على الانتخابات تم تقديمها فى آخر أيام تقديم الطعون، موضحا أن اللجنة المعنية فى مفوضية الانتخابات ستدرس هذه الطعون، وسيكون هناك تدخل من قبل المحكمة والحكومة والبرلمان، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تعتبر مخاضات ديمقراطية جديدة على العراق، وهى مجملها إيجابية وليست سلبية".

وأشار إلى أن التحالفات الأساسية التى تم تشكيلها خلال الانتخابات البرلمانية ستبقى، لكنها ستكون متعددة الألوان، معربا عن تفاؤله بالنتائج المتميزة للديمقراطية خلال الفترة المقبلة، وقال "إن العراق عاد إلى مكانته الطبيعية، من خلال السياسة المتوازنة والحيادية التى يتبعها فى المنطقة، مشددا على أن العراق يريد أن يترقى بعلاقته مع أشقائه العرب".

 

 

 


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