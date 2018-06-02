السجن 5 سنوات لطالب متهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

كتب سليم على

عاقبت محكمة الطفل بالجيزة، طالب بالسجن 5 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة "الحشيش" بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عماد الدرملى، وعضوية مستشارين شريف العصرة، وأحمد أبو طالب، وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى.

تحقيقات نيابة الأحداث بالجيزة، كشفت أن الأجهزة الأمنية بالجيزة خلال مرورها الأمنى، لاحظت المتهم "م.ع"، طالب 17 سنة، يلقى بعلبة سجائر فتوجهه نحوه وبتفتيشها عثرروا على قطع من مخدر الحشيش، وبتفتيش المتهم عثرول على مبلغ مالى من حصيلة تجارته، وهاتف محمول يتواصل من خلاله مع زبائنه، وبمواجهته أقر بحيازة المضبوطات بغرض الإتجار.