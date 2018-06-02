الرئيس الأوكرانى يزور إسبانيا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

(أ ش أ)

أعلنت مصادر أوكرانية مطلعة اليوم السبت أن الرئيس بيترو بوروشينكو بدأ زيارة رسمية إلى إسبانيا تستمر حتى بعد غد الاثنين.

وقال المكتب الصحفى للرئيس الأوكرانى، فى بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية "يقوم الرئيس الأوكرانى بترو بوروشنكو بزيارة رسمية إلى مملكة إسبانيا فى الفترة من 2 إلى 4 يونيو 2018.

وسوف يلتقى الرئيس الأوكرانى مع ملك إسبانيا فيليب السادس، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ورئيس مجلس النواب النائب آن ماريا باستور، وممثلو مجتمع الأعمال الإسباني".

وأشار البيان إلى أن الرئيس بوروشنكو سيصلى فى كاتدرائية المودينا فى مدريد مع الجالية الأوكرانية من أجل السلام فى أوكرانيا، ومن المخطط أن يزور أيضا منطقة جاليسيا.

يذكر أن هذه الزيارة الرسمية الأولى للرئيس الأوكرانى إلى إسبانيا خلال السنوات الـ22 الماضية.