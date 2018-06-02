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الداخلية تضبط 62 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهما فى حملات بالجمهورية

السبت، 02 يونيو 2018 11:58 ص
الداخلية تضبط 62 قطعة سلاح نارى بحوزة 59 متهما فى حملات بالجمهورية أسلحة نارية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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فى حملة أمنية مكبرة استهدفت ضبط حائزى وتجار الأسلحة النارية وورش تصنيعها على مستوى الجمهورية، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، فى ضبط 59 متهما وبحوزتهم 62 قطعة سلاح نارى بينها 24 بندقية.

 

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

 


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