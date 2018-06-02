الحبس سنة مع الشغل لـ6 طلاب قتلوا شخصا وأصابوا آخرين فى المعادى

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أسامة جامع، 6 متهمين بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامهم بقتل مواطن وإصابة 3 آخرين بدائرة قسم المعادى.

صدر الحكم بعضوية المستشارين وجيه شقوير ومجدى عبد المجيد وحسام فتحى، وأمانة سر سعيد عبد الستار.

وأسندت النيابة للمتهمين محمود حامد "طالب" 17 سنة، و محمد هشام "طالب" 17 سنة، وخالد حمادة "طالب" 17 سنة، وعبد الرحمن رضا "طالب" 17 سنة، ومحمد عامر "طالب" 17 سنة، ومحمود محمد "طالب" 17 سنة، تهمة ضرب المجنى عليهم محمد عادل، وأحمد عادل، وأحمد شعبان، ومحمد يحيى، والطفلين خالد جمال، وحسنى أسامة، وذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادى والمعنوى بهم وفرض السطوة عليهم، مستخدمين الأسلحة البيضاء وأدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص.

كما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة قتل المجنى عليه محمد عادل عمدا بغير سبق إصرار أو ترصد بأن اجتمعوا عليه ركلا بالأرجل، وأسدى إليه المتهم الأول طعنة نافذة بالصدر مستخدما سلاح أبيض "مطواة"، بينما قام المتهم الثاني والسادس بجرحه مستخدمين "مفك" و"كتر"، وقاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الواردة فى تقرير الطب الشرعى التى أودت بحياته.