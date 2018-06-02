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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مواعيد انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام

السبت، 02 يونيو 2018 02:10 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل مواعيد انتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن إعادة بعض إجراءات انتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

ونص القرار أن تجرى انتخابات ممثلى العاملين فى مجالس إدارة الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، التى تعذر إجراء الانتخابات بها فى المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب فى ذات المواعد الذى تجرى فيه انتخابات المرحة الثالثة من انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية.

وحدد القرار تقديم مشاريع الانتخاب الأحد 3 يونيو، واعتماد استمارات إبداء الرأى فى اليوم التالى على أن تجرى الانتخابات الثلاثاء 5 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق لمدة 3 أيام  6 و 7 و 8 يونيو 2018.

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