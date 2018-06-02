التعليم: غلق 5 صفحات تروج للغش الإلكترونى بامتحانات الثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن فريق مكافحة الغش بالوزارة تمكن من تتبع عدد من صفحات الغش الإلكترونى التى تروج للغش خلال الفترة الماضية، وتم إبلاغ الجهات الأمنية بها.

وأوضحت المصادر، أن فريق مكافحة الغش، بالتعاون مع الجهات المختصة، تمكن من غلق 5 صفحات غش إلكترونى من بينهم مواقع لشاومينج.

الجدير بالذكر، أن امتحانات الثانوية العامة تبدأ غدا الأحد 3 يونيو الجارى، وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية، حيث يختبر قرابة 656 طالبا وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام، يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفا و716 فى شعبة العلمى رياضة، و264 ألفا و697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.