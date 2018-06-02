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التعليم: الإعلان عن مسابقة للقبول بأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقيه يوليو المقبل

السبت، 02 يونيو 2018 10:59 ص
التعليم: الإعلان عن مسابقة للقبول بأول مدرسة تكنولوجيا تطبيقيه يوليو المقبل الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
محمود طه حسين
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قال أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ومجموعة العربي يؤسسان لأول شراكة بين الدولة، والقطاع الخاص في مجال التعليم الفني بإطلاق  مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية، بالشراكة والتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، والتى تعمل بنظام مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وهى أول مدرسة فنية مصرية تتبع المعايير الدولية بمحافظة المنوفية، وبدعم من صندوق تطوير التعليم، فى ضوء اهتمام الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتطوير التعليم الفنى وربطه بسوق العمل، فضلًا عن التعاون مع كافة مؤسسات الدولة من أجل النهوض بمنظومة التعليم الفني والتكنولوجي فى مصر.
 
من جهتها، أوضحت حبيبة عز، مستشار الوزير للتعليم الفنى والأمانة الفنية للاجتماعات أنه  يتم فتح باب التقديم للمدرسة لطلاب محافظة المنوفية في شهر يوليو القادم، والمدرسة لها مميزات عديدة تتمثل في:  توفير بيئة تعليمية مميزة وجذابة وفقًا للنظام التعليمى الجديد المطبق للمعايير الدولية، ويتمتع  الطلاب بوجبة غذائية يومية متكاملة، وتدريبهم فى مصانع العربى، كما سيحصل الطلاب على شهادة خبرة عامين معتمدة من مجموعة مصانع العربى، بالإضافة إلى حصول الطالب على مكافأة تدريب شهرية بناءً على أدائه، وبطاقة مصرفية باسمه؛ ليتمكن من صرف مكافآته الشهرية، بالإضافة إلى أنه سيتم دعم وتدريب الطلاب من قبل مستشارين يابانيين؛ لتحسين أدائهم مما سيجعل خريج هذه المدرسة يتمتع بمستوى مهارى يطابق المعايير الدولية، وستكون الأولوية فى التعيين بعد التخرج بشركة العربى أكبر شركات الصناعات الهندسية بمصر.
 
 وقالت عز: إن المدرسة تولى اهتمامًا بالغًا بالأنشطة الرياضية والفنية، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة، كما أن الطلاب الذين سيلتحقون بالمدرسة سيتمتعون بمجموعة من المميزات والتى  تُقدم لأول مرة من خلال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ومجموعة العربى.
 
وتابعت عز إن مدرسة العربى للتكنولوجيا التطبيقية تتميز بأنها مدرسة تكنولوجية متكاملة تلبى احتياجات سوق العمل المصرى والعالمى؛ مما سيُمكن الطالب بعد تخرجه من المدرسة من الالتحاق بالكلية التكنولوجية المتوسطة للحصول على الدبلوم العالى بعد عامين،  والحصول على درجة البكالوريوس فى التكنولوجيا التطبيقية بعد عامين دراسيين أخرين، كما أنه فى حال كان خريج المدرسة يرغب فى بدء مشروعه الخاص سيتم توفير المشورة الفنية اللازمة لنجاح مشروعه من مجموعة العربى.
 
وأضافت عز أن ذلك يأتى تحت مظلة مبادرة تُطلقها الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص ومجموعة العربى، وهى مبادرة صناع مصر، مشيرةً إلى أن تكلفة هذا التعليم لا تقل عن 15 ألف جنيه سنويًا للطالب، تتحملها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومجموعة العربى كمنحة للمقبولين بمسابقة الالتحاق بالمدرسة، موضحةً أنه من المقرر فتح باب التقديم للطلاب خريجى الصف الثالث الإعدادى بالمنوفية؛ للالتحاق بالمدرسة من خلال مسابقة تجرى فى شهر يوليو القادم.
 
 

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