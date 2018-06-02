الاستخبارات العراقية تطالب بدعم دولى كبير لتطهير نينوى من مخلفات داعش

بغداد ( أ ش أ )

أعلنت مديرية المخابرات العسكرية العراقية حاجة المناطق المحررة فى محافظة نينوى إلى دعم دولى على الصعيدين المادى واللوجيستى، لاتمام عملية تطهير تلك المناطق من مخلفات تنظيم داعش الإرهابى.

وقال الناطق باسم مديرية الاستخبارات العراقية على الدهلكى - فى تصريح لراديو سوا، الأمريكى اليوم السبت، " إننا نعمل ضمن خطط، ونقوم بعمليات تفتيش وعمليات مداهمات للمضافات ، ونسعى إلى إزالة مخلفات داعش من الأسلحة والعتاد " ، مشيرا فى الوقت ذاته إلى أن عمليات إزلة الألغام تحتاج إلى جهد كبير وامكانيات ضخمة .

وطالب الدهلكى المجتمع الدولى بتوفير الدعم المادى واللوجيستى ، لافتا إلى أن حملة تطهير مناطق محافظة نينوى من المخلفات الحربية لاتزال مستمرة منذ تحرير المحافظة من داعش قبل عشرة أشهر .

وأشار إلى أن العمليات أسفرت عن ضبط 175 عبوة ناسفة حتى الآن كان التنظيم قد زرعها فى أطراف ناحية بعشيقية شمال شرق الموصل .