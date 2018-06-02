"الأوقاف" تعلن شروط مسابقة الأصوات في القرآن والإنشاد والابتهال الديني

كتب لؤى على

في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام أعلنت وزارة الأوقاف عن إجراء المسابقة الكبرى لاختيار الأصوات الحسنة على مستوى الجمهورية، للاستفادة بأفضل المتقدمين في القوافل ، والندوات ، والسهرات الإيمانية ، والمساجد الكبرى ، ومساجد آل البيت، والمناسبات العامة ، مع صرف مكافآت مالية جيدة للأوائل ، سواء من داخل الوزارة أم من خارجها ، وذلك وفقًا للشروط التالية:

ألا يقل سن المتقدم عند الإعلان عن 15 سنة .

أن يتمتع المتقدم بالصحة الصوتية وسلامة النطق والأداء.

أن يكون المتقدم على علم بالمقامات الموسيقية.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

على أن يتم التقديم على الموقع الإلكتروني لوزارة الأوقاف المصرية كل في الاستمارة الخاصة بمحافظته لمدة أسبوعين من تاريخ نشر الإعلان ، بحيث يقوم كل متقدم بتسجيل مقطع فيديو في حدود ثلاث دقائق إلى خمس دقائق ، وتحميله على يوتيوب ثم ملء الاستمارة المرفقة ووضع رابط الفيديو المحمل على اليوتيوب في الخانة المخصصة لذلك ، أو تسليم مقطع الفيديو على اسطوانة مدمجة مع النموذج المرفق مستوفيًّا البيانات لمكتب مدير مديرية الأوقاف التابع لها، ليقوم بتكليف أحد المختصين بالمديرية لتحميله على الموقع ، ثم تقوم اللجنة بفحص المتقدمين وسوف ننشر أسماء من يحق لهم التقدم للاختبارات الأولية.