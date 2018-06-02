الأوقاف: بدء تسجيل الاشتراك بالمسابقة الكبرى لاختيار الأصوات الحسنة

أ ش أ

بدأت وزارة الأوقاف عن طريق موقعها الإلكترونى فى تلقى الاستمارات ومقاطع الفيديو للراغبين فى الاشتراك فى المسابقة الكبرى لاختيار الأصوات الحسنة على مستوى الجمهورية، التى تنظمها الوزارة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الوطنية للإعلام للاستفادة بأفضل المتقدمين في القوافل والندوات والسهرات الإيمانية والمساجد الكبرى ومساجد آل البيت والمناسبات العامة مع صرف مكافآت مالية جيدة للأوائل سواء من داخل الوزارة أو من خارجها.

وأعلنت الوزارة - فى بيان لها اليوم السبت - شروط الاشتراك فى المسابقة وهى ألا يقل سن المتقدم عن 15 سنة وأن يتمتع بالصحة الصوتية وسلامة النطق والأداء وعلى علم بالمقامات الموسيقية وأن يتمتع بحسن السير والسلوك.

وأشارت الوزارة إلى أن التقديم يتم على الموقع الإلكتروني لها من خلال استمارة خاصة بكل محافظة ولمدة أسبوعين على أن يقوم كل متقدم بتسجيل مقطع فيديو في حدود 3 إلى 5 دقائق وتحميله على يوتيوب ثم ملء الاستمارة المرفقة ووضع رابط الفيديو المحمل على اليوتيوب في الخانة المخصصة لذلك، أو تسليم مقطع الفيديو على اسطوانة مدمجة مع النموذج المرفق مستوفيًّا للبيانات لمكتب مدير مديرية الأوقاف التابع لها ليقوم بتكليف أحد المختصين بالمديرية لتحميله على الموقع، على أن تقوم اللجنة المعنية بالمسابقة بفحص المتقدمين ونشر أسماء من يحق لهم التقدم للاختبارات الأولية.