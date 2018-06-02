الأمن العام يضبط 125 قضية مخدرات وينفذ 45 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضى

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن خلال 24 ساعة، فى ضبط "125 قضية مخدرات، و2 تشكيل عصابى، و7 مُتهَمين لاتهامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، و55 متهما ومراقبا هاربين، و443 دراجة نارية مخالفة، و3 سيارات ودراجات نارية مبلغ بسرقتها، و3 قضايا اتجار فى الألعاب النارية، وتنفيذ 45198 حكما قضائيا متنوعا".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.