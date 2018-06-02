اخبار الاقتصاد المصرى اليوم 2-6-2018

مصطفى عبد التواب

تنوعت اخبار الاقتصاد المصرى اليوم السبت 2-6-2018، حيث شهد الاعلان عن 11.8 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة منذ بداية العام، علاوة على ارتفاع بقيمة 27.4 مليار دولار فى الاحتياطى الاجنبى خلال فترة السيسى الاولى، وفيما يلى اهم الاخبار الاقتصادية على مدار اليوم.

11.8 مليار جنيه صافى مشتريات الأجانب بالبورصة المصرية منذ بداية العام

سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 11841.36 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 341.38 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وخلال تعاملات الأسبوع الماضى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 360.54 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 183.47 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

27.4 مليار دولار زيادة فى الاحتياطى الأجنبى خلال فترة الرئيس السيسى الأولى

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، لبدء فترة رئاسية ثانية، وعلى مدار 4 سنوات سابقة، ارتفع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة، بفعل خطة مدروسة انتهجها البنك المركزى المصرى، تعتمد على ترشيد استخدامات العملة الصعبة وتقليل الاستيراد من الخارج، وتنويع مصادر العملة الأجنبية من القروض الدولية بدعم مؤسسات مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، إلى جانب إصدار سندات دولية لمصر فى الأسواق العالمية.

التجارة: روسيا توافق على رفع حظر تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن السلطات الروسية قد أعلنت موافقتها على رفع الحظر المفروض على تصدير البطاطس المصرية من 8 مناطق زراعية، والسماح ببدء التصدير من هذه المناطق اعتباراً من 6 يونيو الجارى. وقال الوزير ، فى بيان له اليوم، أن هذا القرار يأتى تتويجاً للمفاوضات التى أجريت فى روسيا على هامش فعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة التى عقدت بالعاصمة موسكو نهاية شهر مايو الماضى والتى تم خلالها بحث القيود المفروضة علي تصدير البطاطس المصرية من المناطق الـ 8 منذ عام 2015 .

"البترول": نستهلك 25 مليار لتر من البنزين والسولار سنويا نستورد منهم 42%

كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية عن أن إجمالى استهلاك مصر من البنزين "80-92" والسولار يبلغ نحو 25 مليار لتر سنويا، تستورد منهم البلاد نحو 42%، وهو ما يتسبب بشكل كبير فى عجز الموازنة العامة للدولة خاصة بعد ارتفاع أسعار النفط العالمية التى سجلت أعلى لها مستوى منذ نوفمبر 2014، وسجلت نحو 80 دولار للبرميل، قبل أن تنخفض الأسعار إلى 77 دولار للبرميل حاليا. بنك القاهرة: أصدرنا 31 ألف شهادة أمان بـ33 مليون جنيه خلال 3 أشهر



قال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن مصرفه أصدر شهادة "أمان المصريين" للتأمين على العمالة المؤقتة والموسمية والشرائح ذات الدخل المحدود، بحصيلة إجمالية تساوى نحو 33 مليون جنيه، منذ بدء طرحها فى 4 مارس 2018، وحتى الآن، أى نحو 3 أشهر. وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم إصدار 31 ألف شهادة أمان، مؤكدًا أن حالة الإقبال متزايدة على شراء الشهادة ببنك القاهرة مع زيادة الوعى التدريجى بالشهادة.

3 مليارات جنيه قيمة السيارات المفرج عنها بجمارك الإسكندرية خلال مايو

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية خلال شهر مايو 2018 عن 7659 سيارة ركوب "ملاكى" مناشئ وموديلات وسعات مختلفة بقيمة بلغت مليار و 803 مليونا و 829 ألفا و 51 جنيها. وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن تلك السيارات 280 مليونا و 722 ألفا و 50 جنيها كما بلغت ضريبة القيمة المضافة المحصلة عن هذه السيارات نحو 341 مليونا و 667 ألف و 125 جنيها فيما بلغ رسم التنمية المحصل عنها 75 مليونا و 815 ألفا و 597 جنيها.

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال مايو