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"اتحاد عمال مصر" يهنئ السيسي بأداء اليمين بمجلس النواب

السبت، 02 يونيو 2018 05:14 م
"اتحاد عمال مصر" يهنئ السيسي بأداء اليمين بمجلس النواب جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
كتب محمود راغب
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قال الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن جميع العمال ومنظماتهم النقابية، قد تابعوا باهتمام بالغ وقائع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمناسبة بدء ولايته الثانية.
 
وأضاف الاتحاد فى بيان:" إن عمال مصر وهم يعربون عن سعادتهم بهذا الحدث العظيم فإنهم يتقدمون بوافر التقدير والاعتزاز لما بذله الرئيس خلال فترة رئاسته الأولى من جهود مخلصة لدعم مسيرة التنمية الشاملة ووضع مصر فى مكانة عظيمة بين دول العالم.
 
وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن عودة حلف اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية تحت قبة البرلمان يمثل رسالة قوية إلى العالم أجمع بأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نجحت فى تثبيت أركان الدولة واستعادة عمل مؤسساتها الوطنية انطلاقا منها على طريق الإصلاح والتنمية والتقدم.
 
وأشار إلى أن عمال مصر الذين شاركوا فى إنجاح الاستحقاقات السياسية وعبروا عن حبهم وتقديرهم للرئيس خلال الحشد الانتخابى فإنهم سيظلون أوفياء للوطن ويواصلون العمل والجهد فى إقامة المشروعات العملاقة لتحقيق مزيد من الازدهار.
 
وتابع أن الاتحاد العام الذى يشهد انطلاقة جديدة فى عمله النقابى فى ضوء الانتخابات العمالية، فإنه تابع باهتمام شديد خطاب الرئيس التاريخى أمام مجلس النواب وسيكون هذا الخطاب منهاج عمل للاتحاد العام ومنظماته النقابية فى المرحلة المقبلة حتى يتحقق لوطننا الحبيب ما نريده من آمال وطموحات.
 

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