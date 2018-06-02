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إيران تقطع مياه نهر الزاب الصغير عن إقليم كردستان

السبت، 02 يونيو 2018 05:59 م
إيران تقطع مياه نهر الزاب الصغير عن إقليم كردستان برلمان إقليم كردستان - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت مديرية السدود فى إقليم كردستان، اليوم السبت، عن قطع إيران مياه نهر الزاب الصغير عن الإقليم ما تسبب بأزمة فى المياه.

وقالت المديرية - فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) - إن إيران قطعت صباح اليوم تدفق مياه نهر الزاب الصغير إلى داخل أراضى إقليم كردستان، ما تسبب فى أزمة لمياه الشرب فى قضاء قلعة دزة بمحافظة السليمانية.

وأضافت أن قطع مياه النهر تزامن مع موعد إطلاق المياه من إقليم كردستان إلى مناطق جنوبى العراق، مشيرة إلى أن نائب رئيس حكومة الاقليم ووزير الزراعة العراقى فى إتصال مستمر مع إيران، بالإضافة إلى أن الاتصالات مستمرة مع وزارة الموارد المائية فى الحكومة الاتحادية لمعالجة الموضوع، وكان رئيس البرلمان العراقى سليم الجبورى، أعلن اليوم عن عقد جلسة طارئة غدا الأحد لمناقشة أزمة المياه، بحضور 3 وزراء بينهم وزير الموارد المائية.

 

 

 


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