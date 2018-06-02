إندبندنت: البحرية الملكية تتبع سفينة حربية روسية فى القناة الإنجليزية

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن مدمرة للدفاع الجوى تابعة للبحرية الملكية البريطانية اقتربت من سفينة عسكرية روسية كانت تبحر عبر القناة الإنجليزية.

وأوضحت أن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" رافقت السفينة الروسية "يانتار"، بينما حلقت طائرة هليكوبتر فى الأجواء، بعد أن اقتربت السفينة الروسية من ساحل المملكة المتحدة.

وأظهر تسجيل مصور، المدمرة البريطانية وهى تبحر جنبا إلى جنب مع السفينة الروسية وترشدها للتحرك نحو الشمال، لضمان مغادرتها المياه البريطانية، وذلك وسط ضباب كثيف.

وقال متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية إن ما قامت به السفينة دايموند يأتى فى إطار دورها لحماية المياه البريطانية من خلال مراقبة السفن العابر للقناة الإنجليزية.