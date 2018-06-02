video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 04:35 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

إندبندنت: البحرية الملكية تتبع سفينة حربية روسية فى القناة الإنجليزية

السبت، 02 يونيو 2018 02:57 م
إندبندنت: البحرية الملكية تتبع سفينة حربية روسية فى القناة الإنجليزية البحرية الملكية البريطانية وسفينة روسية
كتبت رباب فتحى
إضافة تعليق

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن مدمرة للدفاع الجوى تابعة للبحرية الملكية البريطانية اقتربت من سفينة عسكرية روسية كانت تبحر عبر القناة الإنجليزية.

 

وأوضحت أن المدمرة البريطانية "إتش إم إس دايموند" رافقت السفينة الروسية "يانتار"، بينما حلقت طائرة هليكوبتر فى الأجواء، بعد أن اقتربت السفينة الروسية من ساحل المملكة المتحدة.

 

وأظهر تسجيل مصور، المدمرة البريطانية وهى تبحر جنبا إلى جنب مع السفينة الروسية وترشدها للتحرك نحو الشمال، لضمان مغادرتها المياه البريطانية، وذلك وسط ضباب كثيف.

 

وقال متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية إن ما قامت به السفينة دايموند يأتى فى إطار دورها لحماية المياه البريطانية من خلال مراقبة السفن العابر للقناة الإنجليزية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

كوكايين وتحرش على متن غواصات البحرية البريطانية.. مجلس العموم يفتح النار على الحكومة بعد بيع سفينتين وإعلان تخفيضات الميزانية.. ويؤكد: "جهل عسكرى".. وصحافة لندن تعلن: 13 كتيبة من أصل 19 خارج الخدمة

البحرية البريطانية تفصل 9 بحارة من غواصة نووية بسبب تعاطى الكوكايين

اخبار العالم

بريطانيا

المدمرة البريطانية

البحرية الملكية البريطانية




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة