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إعدام 119 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية داخل المجازر بالإسكندرية

السبت، 02 يونيو 2018 01:10 ص
إعدام 119 طنا من الدواجن منتهية الصلاحية داخل المجازر بالإسكندرية الدكتور يوسف شباط وكيل مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية
الإسكندرية - جاكلين منير
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قال الدكتور يوسف شباط، وكيل مديرية الطب البيطرى بالإسكندرية، إنه تم إعدام 119 طنا و 434 كيلو دواجن منتهية الصلاحية الشهر الماضى، وذلك داخل مجزر زاوية عبد القادر.

وأشار وكيل الطب البيطرى بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع"، إلى أن المديرية أنشأت المصنع الأول من نوعه داخل مجزر زاوية عبد القادر بمنطقة العامرية، لإعادة تدوير مخلفات مجازر الدواجن واللحوم وكميات اللحوم المقرر إعدامها، حيث تتعرض تلك الكميات إلى درجة حرارة مرتفعة جدا فوق 160 درجة مئوية للقضاء على أى ميكروبات وتتحول إلى خامات أعلاف للدواجن والأسماك.

وأنشئ المصنع منذ عام تقريبا بتكلفة 7 ملايين جنيه، يستهدف إعادة تدوير كميات اللحوم المضبوطة وإعادة استخدامها مرة أخرى بدلا من إعدامها.

 

 

 

 


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