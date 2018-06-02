إصابة 4 أشخاص فى مشاجرتين لخلافات لهو الأطفال بالمنوفية

أصيب 4 أشخاص فى مشاجرتين بالأسلحة بسبب خلافات على لهو الأطفال بمحافظة المنوفية، وضبط 3 متهمين.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كل من "أ. ن. ا" 46 سنة، مؤهل متوسط مصاباً برش خرطوش بالكف والقدم اليسرى، و"و . م . ا" 24 سنة، نقاش مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيمن والصدر والعين اليمنى وانفجارها، و"ى. ع. م" 18 سنة، طالب مصاباً برش خرطوش بالعين اليمنى وانفجارها، والمقيمين دائرة المركز، وتم تحويل الثانى والثالث إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.
بالانتقال والفحص وسؤالهم اتهموا كل من "ب . ف . إ" 54 سنة، صاحب فاترينة سجائر ونجليه "م" 25 سنة، بدون عمل، و"م" المقيمين بذات الناحية بإحداث إصابتهم من سلاح نارى كان بحوزة الرابع لخلافات بينهم بسبب لهو الأطفال .
تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الرابع والخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.
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