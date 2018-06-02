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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرتين لخلافات لهو الأطفال بالمنوفية

السبت، 02 يونيو 2018 09:54 ص
إصابة 4 أشخاص فى مشاجرتين لخلافات لهو الأطفال بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
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أصيب 4 أشخاص فى مشاجرتين بالأسلحة بسبب خلافات على لهو الأطفال بمحافظة المنوفية، وضبط 3 متهمين.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كل من "أ. ن. ا" 46 سنة، مؤهل متوسط مصاباً برش خرطوش بالكف والقدم اليسرى، و"و . م . ا" 24 سنة، نقاش مصاباً برش خرطوش بالكتف الأيمن والصدر والعين اليمنى وانفجارها، و"ى. ع. م" 18 سنة، طالب مصاباً برش خرطوش بالعين اليمنى وانفجارها، والمقيمين دائرة المركز، وتم تحويل الثانى والثالث إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

بالانتقال والفحص وسؤالهم اتهموا كل من "ب . ف . إ" 54 سنة، صاحب فاترينة سجائر ونجليه "م" 25 سنة، بدون عمل، و"م" المقيمين بذات الناحية بإحداث إصابتهم من سلاح نارى كان بحوزة الرابع لخلافات بينهم بسبب لهو الأطفال .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الرابع والخامس، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأرشدا عن السلاح المستخدم فرد خرطوش، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما أصيب شخصان بإصابات متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات لهو الأطفال بدائرة مركز منوف .
 
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط مصابين بدائرة المركز .
 
بالانتقال والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول " ف . م . ف " 37 سنه، فني مصاباً بجرحين طعنيين نافذين أعلي البطن، وشقيقه "م" لم يستجوب، وطرف ثان "ا . أ . إ" 41 سنة، مؤهل متوسط مصاباً بجرح سطحي بالكتف الأيسر من الخلف، وجميعهم مقيمين دائرة المركز، وتم نقلهما إلي مستشفى منوف العام وحجز الأول بها .
 
وبسؤال شقيق الطرف الأول "ا"  39 سنة، ومقيم بذات الناحية اتهم الثالث بالتعدي علي شقيقه بالضرب وإحداث إصابته بسلاح أبيض "مطواة" لخلافات بسبب الجيرة ولهو الأطفال.
 
 تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط الثالث وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته أنكر ما نسب إليه، واتهم  الثاني بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة. 

 

 

 

 

 

 


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