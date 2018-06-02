إصابة سائق بطلقات نارية فى مشاجرة لخلافات على ملكية رأس ماشية بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب سائق بطلقات نارية بالوجه إثر نشوب مشاجرة لخلافات على ملكية رأس ماشية بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطاراً من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتحرير "م.م.ط" 38 سنة سائق مقيم دائرة المركز محضرا، بتضرره من كل من "م.ف.ع" 28 سنة سائق وشقيقه "ك" 32 سنة، فلاح مقيمان دائرة المركز، لقيامهما بإطلاق أعيرة نارية صوبه من سلاح نارى كان بحوزة الأول، ما أدى إلى حدوث إصابته بجرح بالوجه من الطلقات، لخلافات بينهم على ملكية رأس ماشية .

تمكنت وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأرشد الأول عن السلاح النارى فرد خرطوش، وطلقة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.

كما أصيب عاملان بجروح قطعية متفرقة إثر نشوب مشاجرة حادة لخلافات على أولوية المرور بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

استقبلت مستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون "س.م.ف" 19 سنة عامل مقيم مدينة أشمون مصاباً بجرح قطعى بالعضد والساعد الأيسر، وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبالانتقال والفحص وسؤاله اتهم كلاً من "ح.س.أ" 22 سنة عامل مصاباً بجروح متفرقة بالجسم، ووالده "س.أ.أ" لم يستجوبا مقيمان بذات الناحية لخلافات على أولوية المرور بالطريق على إثرها قام الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض .

وبمواجهة المشكو فى حقه الأول أنكر ما نسب إليه واتهم الشاكى بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته بأداة حادة "مطواة" لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة.