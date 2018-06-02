video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 02 يونيو 2018 02:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"أصحاب أعمال مصر" يطالب منظمة العمل الدولية بمساندة مصر للقضاء على الإرهاب

السبت، 02 يونيو 2018 12:05 م
"أصحاب أعمال مصر" يطالب منظمة العمل الدولية بمساندة مصر للقضاء على الإرهاب محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

علق الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية "أصحاب الأعمال" أمام الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، على تقارير المدير العام لمنظمة العمل الدولية  والموضوعات الفنية المعنونة "العنف والتحرش في العمل، والحوار الاجتماعي والثلاثية والتعاون الإنمائي" المعروضة علي المؤتمر في دورته الحالية ، مؤكدا أن تقارير المنظمة جاءت في حينها ، فى ظل ما تعانيه المجتمعات العربية من مشكلات.

ورأس وفد مصر في الدورة، وزير القوي العاملة ، محمد سعفان، بحضور السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدي الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخري بجنيف.

وقال الدكتور عبد الستار عشرة  في كلمة أصحاب أعمال مصر أمام ممثلي "حكومات وأصحاب أعمال وعمال" 187 دولة أعضاء في منظمة العمل الدولية : "لقد آن الأوان أن ننظر لهذه الموضوعات بعين الاعتبار ، ونضعها على طاولة البحث والنقاش ، تمهيدا لإصدار اتفاقيات أو توصيات بشأنها " .

 وتابع "عشرة":  أن منطقتنا العربية  والشرق الأوسط بصفة عامة يموج بالعديد من المشكلات ، التي خلقتها قوي باغية من أعداء السلام ، والاستقرار بدعوي كاذبة للديمقراطية ، منوها إلي أن هذه القوي تعاونت مع الإرهاب ودعمته ودفعته لتنفيذ مآربه ، وقد قدر لبلادي مصر أن تنجو من الإرهاب الذي يتسربل بسرابيل مذهبية ، أو دينية ، أو سياسية ، كذبا وافتراء ".

وشدد علي  ضرورة أن يساند أصحاب الأعمال والعمال الأعضاء بمنظمة العمل الدولية الحكومات لتتخلص مصر من الإرهاب .

وقال "عشرة " : إن مصر من أوائل الدول التي انضمت لمنظمة العمل الدولية وتلتزم من خلال شركائها الاجتماعيين بالمشاركة والتفاعل مع فعاليات واجتماعات ومؤتمرات المنظمة ، وتناي بنفسها عن العدوان أو التدخل في شئون الآخرين ، وتحترم الاتفاقيات التي صدقت عليها .

واختتم كلمته :" في عالمنا شعبا مازال يعاني أسوء أشكال الاستعمار والعنصرية والظلم علي يد شرذمة من خشاش الأرض- ألا وهو الشعب العربي الفلسطيني ، مؤكدا أنه مهما طال الأمد فان هذا الظلم سوف يزول ، وسوف ينقشع الاستعمار الصهيوني البغيض عن أرض فلسطين الحرة".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يبحث مع نظيره السعودى تنفيذ الربط الإلكترونى بين البلدين

وزير القوى العاملة يبحث أوضاع العمالة المصرية بالإمارات والربط الإلكترونى

القوى العامله

العمل الدوليه

موتمر العمل الدولى

جنيف

مصر




لا تفوتك
فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

فيديو.. السيسى فى ختام كلمته بالبرلمان: أعاهد الشعب المصرى أن أظل مقاتلا لأجله

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات فى التربية الدينية للثانوية العامة

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور .. مصر تقتحم مجال الطاقة الجديدة والمتجددة بحزمة مشروعات كبرى بمختلف المحافظات.. تنفيذ أكبر مدينة شمسية بالعالم بأسوان لتوليد 1465 ميجا وات.. واليابان تنشئ محطات توليد بالرياح فى الغردقة لانتاج 220 ميجا وات

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

صور.. أين تذهب هذا الصيف ؟.. 51 شاطئا و ممشى رياضى بكورنيش الإسكندرية..العين السخنة مشتى ومصيف وحفلات ساهرة..الرمال البيضاء تزين شواطئ مطروح المجانية.. الغطس مع الشعاب المرجانية والدلافين بجزر البحر الأحمر

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

كوبر يخوض ودية بلجيكا الأخيرة بالتشكيل الأساسى للفراعنة بالمونديال

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

تقارير: محمد صلاح يتراجع عن الانتقال لريال مدريد بعد رحيل زيدان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة