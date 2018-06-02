أستاذ بالأزهر: نحن مقصرون فى حق اللغة ويجب أن يحفظ أبناؤنا القرآن

كتب - إسماعيل رفعت

أكد الدكتور صابر عبدالدايم الأستاذ بجامعة الأزهر، أننا جميعا مقصرون فى حق اللغة العربية حيث يجب أن نعلم ونحفظ أبناءنا القران لأن اللغة سلوك ويجب على المدرس فى أى مادة أن يتحدث بالفصحى.

وأضاف خلال حلقة بملتقى الفكر الإسلامى بجوار مسجد الحسين، أنه يجب على أولياء الأمور الاهتمام بتعليم أبنائهم اللغة مضيفا أن أحفاده يدرسون فى مدارس أجنبية ومع ذلك ياتى لهم بمحفظ قران لضمان اتقان اللغة.

وقال الدكتور محمد سالم ابو عاصى، العميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، لابد أن تستقيم اللغة العربية والسنتنا على المنابر وقاعات الدروس وأن نتحدث فى هذه الاماكن باللغة العربية.

وأوضح أن الشيخ الشعراوى علم العوام والناس الصرف والنحو واللغة العربية وهم عوام.