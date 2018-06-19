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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:50 م
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خلال العام المالى 2018/ 2019..

551 مليون جنيه حصيلة مستهدفة من ضرائب الملاهى وصالات القمار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
551 مليون جنيه حصيلة مستهدفة من ضرائب الملاهى وصالات القمار صالات القمار - أرشيفية
كتبت ميرفت رشاد
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كشفت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/ 2019 عن زيادة ضريبة الملاهى بالقطاع السياحى لـ 413 مليون جنيه، مقارنة بالعام المالى الحالى 2017/ 2018 والبالغ قدرها 167 مليون جنيه، كما استهدفت الموازنة زيادة الإتاوة على صالات القمار " الكازينو" لـ 138 مليون جنيه للعام المالى 2018 / 2019، مقارنة بالعام المالى الجارى والبالغ قدرها 38 مليون جنيه

كما استهدفت موازنة الدولة للعام المالى 2018 / 2019 زيادة رسم تنمية على تذاكر السفر إلى الخارج الصادرة فى مصر بالعملة المحلية لـ 1.424 مليار جنيه ، مقابل 850 مليار جنيه للعام المالى الحالى 2017 / 2018.

واستهدفت الموازنة للعام المالى 2018/ 2019 تحصيل رسم تنمية على الحفلات والخدمات الترفيهية التى تقام فى الفنادق والمحلات العامة السياحية والبالغ قدرها 52 مليون جنيه .

ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية فى العام المالى 2018 / 2019 زيادة قدرها 23.4 % مقارنة بالعام السابق،ليصل إجمالى الحصيلة لـ 14.7 % من الناتج المحلى بزيادة قدرها نحو 0.5 % من الناتج المحلى عن العام السابق.

تعتبر الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من أهم الضرائب العامة ومن المستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات غير السيادية " بدون البنك المركزى والبترول وقناة السويس والضرائب على عوائد الأذون والسندات" فى 2018/ 2019 بنسبة 29 % لتصل الحصيلة من تلك الجهات لـ 195 مليار جنيه .

ومن المتوقع أن تنمو حصيلة ضريبة القيمة المضافة على كافة السلع والخدمات فى 2018 / 2019 بنسبة 26.2 % عن العام المالى السابق ، لتصل الحصيلة لـ 368 مليار جنيه ، وذلك فى ضوء تحسين كفاءة التحصيل الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التطبيق الكامل لقانون القيمة المضافة.

 

 


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