25.2 مليار جنيه تكلفة برامج خدمات الصحة خلال العام المالى 2018/2019

كتب عبد اللطيف صبح

بلغت جُملة تكلفة تنفيذ البرامج الأساسية لخدمات الصحة خلال العام المالى 2018/2019 حوالى 25.2 مليار جنيه، تُشكل الاستثمارات منها نسبة 31% فى حين تُشكل الأجور 21%، ويتضح أن برنامج الرعاية العلاجية يستحوذ على النصيب الأكبر من التكلفة الكلية لكافة البرامج، وبنسبة 56%.

وتستهدف خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022) توجيه استثمارات كلية (عامة، وخاصة) للخدمات الصحية تصل فى العام الأول من الخطة (18/2019) لحوالى 21.8 مليار جنيه بنسبة 2.3% من جملة الاستثمارات خلال ذات العام وبمعدل نمو حوالى 20.7% مُقارنة بعام (17/2018)، وتُشكل الاستثمارات العامة منها نسبة 57.8% (12.6 مليار جنيه) فى حين تمثل الاستثمارات الخاصة النسبة المتبقية.

وأوضحت خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022)، والتى اعتمدها مجلس النواب مؤخرًا، أن ذلك يأتى فى إطار حرص الحكومة على الوفاء بالاستحقاقات الدستورية التى تنص على إنفاق حكومى لا يقل عن نسبة 3% من الناتج القومى الإجمالى لخدمات الصحة، وإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يُغطى كل الأمراض.