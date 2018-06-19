12 يوليو .. نظر استئناف على حكم رفع الحجز عن أموال الزمالك

كتب كريم صبحى

حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 12 يوليو لنظر استئناف ممدوح عباس، على حكم رفع الحجز عن أرصدة نادى الزمالك المالية فى "بنك مصر".

واختصم الاستئناف، الذى حمل رقم 257 لسنة 2018، كلا من رئيس بنك مصر، ورئيس النادي مرتضى منصور.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، المنعقدة بمحكمة عابدين، قضت برفع الحجز على أموال نادي الزمالك.

وذكر منصور في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.

وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على مبلغ 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي؛ على حد وصفه.