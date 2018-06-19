10 دعوات من شيوخ وقساوسة مصر لفوز المنتخب على روسيا

سالي حسام

ساعات قليلة وتبدأ مباراة مصر وروسيا فى كأس العالم، المباراة الثانية للمنتخب المصرى والتى يحتاج الفراعنة للفوز بها بعد الخسارة بهدف مقابل لا شىء أمام أوروجواي.. ملايين المصريين ينتظرون المباراة ويوجهون الدعوات للسماء من أجل الفوز .. شيوخ مصر وقساوستها لم يكونوا بعيدين عن حال ملايين المصريين، حيث تحدث "اليوم السابع" لعشرة من الشيوخ والقساوسة الذين دعوا للمنتخب بالفوز اليوم وحصد النقاط الثلاث الأولى، وكانت الدعوات كالآتي:

الشيخ أحمد المالكي، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، توقع فوز منتخبنا الوطنى على الدب الروسى بهدف مقابل لا شىء وقال فى دعائه للمنتخب: "نسأل الله عز وجل أن يوفقهم وأن يكسبوا لأن هذه الفرحة ليست للمصرين فقط بل والعرب أيضا.. نسأل الله أن ينصرهم لإدخال الفرحة على قلوب المصريين جميعا والعرب".

وقال عبد الباسط محمد خلف رئيس قسم الشريعة بجامعة الأزهر: "ندعو الله أن يوفق مصر ومنتخبها وأن يحرز فريقنا تقدما وفوزا يثلج قلوب المصريين".

بينما قال الدكتور عمر حمروش الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه يتوقع الفوز للمنتخب المصرى ودعا قائلا: "ربنا يوفقهم ليفرح قلوب المصرين .. نحن نرفع الأكف إلى الله لينصرهم ويوفقهم فنحن نحتاج الفرحة".

فى حين قال الدكتور عطا السنباطى أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة إنه يتوقع فوز المنتخب بهدف واحد على الأقل ودعا للمنتخب الوطنى: "أقول للمنتخب أدعو الله أن يوفقكم ويمنحكم علو الهمة والعزيمة والإرادة التى اعتدناها منكم دائما لرفعة شأن هذا الوطن وإدخال السرور على قلوب الشعوب الملتهبة بحبكم ووفقكم الله وسدد خطاكم".

القمص عبد المسيح بسيط على نحو آخر توقع أن تكون نتيجة المباراة 2 - 0 للمنتخب المصرى، وقال: "دعوتى هى الرب يوفقهم إن شاء الله.. والدعوة بالقلب".

أما القمص صليب متى ساويرس فقال إن الفوز فى المباراة هو المهم بغض النظر عن عدد الأهداف ، وقال فى دعائه للمنتخب : "ندعى لمنتخبنا أن يكون النصر حليفه ونصلى من أجل أن ينصر ربنا بلدنا وفريقنا فى المباراة لجلب الفرحة لـ100 مليون مصري".

وقال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء: "أدعو الله كما يدعى الناس أن تفوز مصر اليوم حتى وإن كنت لا أتابع كرة القدم باستمرار".

فى حين توقع الدكتور عطا السنباطى أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة فوز المنتخب بهدف واحد على الأقل ودعا للمنتخب الوطنى : "أقول للمنتخب أدعو الله أن يوفقكم ويمنحكم علو الهمة والعزيمة والإرادة التى اعتدناها منكم دائما لرفعة شأن هذا الوطن وإدخال السرور على قلوب الشعوب الملتهبة بحبكم ووفقكم الله وسدد خطاكم".

وقال دكتور خالد سالم عضو لجنة الفتوى فى الأزهر الشريف فى دعوته "إن شاء الله موفق دائما وربنا يوصله لأعلى المستويات".

أما دكتور أحمد عبد العظيم عضو مركز الفتوى بالأزهر الشريف فتوقع فوز المنتخب اليوم بهدفين مقابل هدف وقال فى دعوته "ربنا ينصرهم ويثبتهم ويجعل الفوز على أقدامهم يسهل أمرهم إن شاء الله".