video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:37 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عربية

وزير المالية اللبنانى يحذر من بطء تشكيل الحكومة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:48 م
وزير المالية اللبنانى يحذر من بطء تشكيل الحكومة ميشال عون الرئيس اللبنانى
رويترز
إضافة تعليق

قال وزير المالية اللبنانى على حسن خليل، اليوم الثلاثاء، إن لبنان لا يشكل حكومة جديدة بالسرعة الكافية وإنه لا يرى أى تقدم جاد في هذا الشأن.

وقال زعماء سياسيون ومانحون أجانب إن لبنان، الذي أجرى انتخابات برلمانية في السادس من مايو، يحتاج لتشكيل حكومة بسرعة للحفاظ على الثقة في الدولة والعمل على تنفيذ إصلاحات لدعم الاقتصاد المتعثر.

وقال خليل في بيان صدر عن مكتبه "من المهم على القوى السياسية أن تنتبه بأن الوقت ليس لصالحنا وليس لصالح أحد على الإطلاق. لذلك نحن بحاجة ماسة للإسراع بإنجاز الاستحقاق الدستورى بتشكيل حكومة جديدة".

وأضاف "أنا مضطر للقول للأسف أنه لم نشهد حراكاً جدياً في عملية التشكيل الحكومي حتى الآن. هذا الأمر من موقعي كوزير مالية أجدد التحذير منه وأؤكد على ضرورة الإسراع بهذا الأمر لكي يتسنى للحكومة الجديدة أن تضع يدها على مواطن الخلل وتعمل على تصحيحها".

ويدير لبنان بعد انتخابات مايو أيار حكومة تسيير أعمال إلى أن يشكل رئيس الوزراء المكلف سعد الحريرى حكومة جديدة.

ويعاني لبنان من ثالث أعلى معدل للديون في العالم حيث يتجاوز معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي 150%. وكان المعدل قفز من نحو 130 بالمئة في عام 2011 قبل اندلاع الحرب في سوريا المجاورة ووصول أكثر من مليون لاجئ إلى لبنان مما عرقل النمو وكبل قدرات صنع القرار في الحكومة


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سفير ألمانيا فى لبنان مستاء من "اتهامات كاذبة" بشأن اللاجئين

الرئيس اللبنانى: خسائر لبنان من النزوح السورى قرابة 10 مليارات دولار

لبنان: تقرير "فورين بوليسى" حول منع ترحيل متهم بغسل أموال حزب الله غير دقيق

فيديو.. محاولات لإعادة إحياء فن صناعة البلاط الملون بعد اندثاره فى لبنان

حضور سياسى وإعلامى وفنى بحفل جورج وسوف فى لبنان.. صور

اخبار عربيه

لبنان

الماليه اللبنانى

وزير الماليه اللبنانى

الحكومه اللبنانيه




لا تفوتك
وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

وفاة الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاما

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

5 مباريات تحفز الفراعنة لإسقاط الدب الروسى الليلة.. هزيمة بطل العالم برأسية حمص.. ثلاثية البرازيل تبهر العالم.. إنهاء أسطورة دروجبا بأمم 2006.. رباعية الجزائر فى غانا 2008.. وإيقاف طواحين هولندا بمونديال 90

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

فيديو وصور.. "بعبع" الثانوية العامة مر بسلام .. "فيزياء" متوسطة و"تاريخ" سهل.. طلاب الأدبى: امتحان بلا عثرات ومباشر ومناسب للوقت.. وطلبة العلمى: بعض الأجزاء صعبة وتحتاج تفكير والاختبار جيد وأقل من التوقعات

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

إنفوجراف.. محمد صلاح vs كوتيبوف من يتفوق فى موقعة مصر وروسيا بكأس العالم؟

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

الإسكان: بيع 29406 كراسات شروط لحجز 30145 قطعة أرض بنظام القرعة حتى الخميس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة