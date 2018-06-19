وزيرة الصحة تعلن ربط المستشفيات العامة والجامعية بكود واحد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم ربط المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بكود الكتروني 137، معلنة أنه سيتم إصدار "سوفت ويرط لتسجيل جميع أسماء المرضى القدامى والجدد حتى يتم استمرار الربط بين المستشفيات الجامعية والوزارة.

وأكدت وزيرة الصحة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته اليوم الثلاثاء مع وزير التعليم العالى، على ضرورة ربط مراكز المغايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة مع مركز المعايرة بمعهد ناصر وتقوم وزارة الصحة بالنجعيز وضع التكنولوجي بين المركزين.

وأشارت الوزيرة هالة زايد، إلى أن معهد المعايرة والقياس التابع لكلية الهندسة بجامعة القاهرة سيتولى الإشراف وتشغيل معهد ناصر، موضحة أن الاكتمال حدث من خلال الإمداد المستلزمات الطبية من الجانب وزارة الصحة، والأكاديمى من الجانب الجامعي، مؤكدة على أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أوائل الوزارات التي تمد يد العون للصحة من أجل المواطن المصري، مشيرة إلى أنه في النهاية تعمل الوزارتين من أجل المواطن المصري الواحد.

ولفتت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم وضع خطة لخطوات سريعة لتحقيق مردود سريع للمرضى، بوجود أساتذة بالجامعات والأدوات من الصحة، قائلة: "واثقة أننا هنقدر نعمل حاجة من أجل المواطن، بنشكر أولادنا اللي في وزارة الصحة بيعملوا بكل المواقع والأماكن النائية، والجامعات من أجل تحسينها المناهج لما يليق بتخريج طبيب صالح للمواطن المصري".