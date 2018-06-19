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وزيرة أمريكية تنفى انتهاك عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية لحقوق الإنسان

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:14 ص
وزيرة أمريكية تنفى انتهاك عناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية لحقوق الإنسان ترامب
واشنطن (أ ش أ)
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نفت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى كريستين نيلسن صحة الاتهامات الموجهة لعناصر مكافحة الهجرة غير الشرعية بانتهاك حقوق الإنسان.

وقالت نيلسن ـ فى تصريحات لها أوردته قناة (الحرة) الإخبارية اليوم الثلاثاء "إن عناصر قوات ضبط الحدود ينفذون القوانين التى أقرها الكونجرس، مشيرة إلى أنه تم تداول تقارير مغلوطة تشير إلى أفعال غير إنسانية تتعمد عناصر الأمن الوطنى القيام بها".

وأضافت وزيرة الأمن الداخلى الأمريكى "آن الآوان أن يصلح الكونجرس الأمريكى نظم الهجرة الحالية".

وكان زيد رعد الحسين المفوض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالب واشنطن بالتوقف الفورى عن فصل أطفال المهاجرين عن ذويهم عند الحدود الأمريكية.. ووصف هذه السياسة بأنها "غير مقبولة".

 


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الهجره غير الشرعيه

مكافحه الهجره غير الشرعيه

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