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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 07:18 م
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هيئة الأوقاف المصرية تقيم دورة تدريبية متخصصة لـ120 محاميا بالهيئة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 06:46 م
هيئة الأوقاف المصرية تقيم دورة تدريبية متخصصة لـ120 محاميا بالهيئة وزارة الأوقاف
كتب لؤى على
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 تُقيم هيئة الأوقاف المصرية دورة تدريبية متخصصة فى الشئون القانونية لعدد 120 من محامى الهيئة وأخصائى الشئون القانونية بها مطلع يوليو القادم، وذلك عملًا على رفع كفاءة وتأهيل جميع العاملين بوزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية، وفى إطار خطة الوزارة والهيئة للتدريب والتأهيل، وسيتم مخاطبة المناطق بالمستهدفين فى الدورة المتخصصة، والتى سيحاضر فيها نخبة من كبار المستشارين المهتمين بشئون الأوقاف.

هذه الدورات ستتوالى لتشمل جميع العاملين بالهيئة فى مختلف التخصصات، وستكون هناك مكافآت وجوائز لكل من يجتاز هذه الدورات بنجاح، كما سيتم الاستعانة بالأكثر تفوقًا فى العمل القيادى، سواء بديوان عام هيئة الأوقاف، أم بمناطق الأوقاف على مستوى الجمهورية، وتعد الهيئة لعدد من الدورات فى مجالات الملكية والهندسة والشئون المالية والموارد البشرية يعلن عنها تباعًا، وستكون الدورة الأولى فى الفترة من السبت الموافق 7 / 7 / 2018م وحتى الثلاثاء الموافق 10 / 7 / 2018م، كما ستضم الدورة بعض العاملين بالشئون القانونية وشئون الأوقاف بديوان عام الوزارة.

 


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