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نيابة السويس تطلب تحريات المباحث بقضية حبس موظف لأطفاله المصابين بالتوحد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:54 ص
نيابة السويس تطلب تحريات المباحث بقضية حبس موظف لأطفاله المصابين بالتوحد الطفلان داخل الغرفة
السويس - سيد نون
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طلب وكيل نيابة السويس محمد عياد بإشراف المحامي العام لنيابات السويس من مباحث مديرية أمن السويس القيام بإجراء التحريات الأمنية بقضية قيام موظف بشركة بترول بالسويس بحبس أطفاله التوأم المصابين بالتوحد داخلها.

وانتهت النيابة العامة من الاستماع إلى أقوال والد الطفلين التوأم وأقوال الشهود من سكان مدينة الملك عبدالله داخل مقر النيابة بمجمع محاكم السويس .

 

كان سكان مدينة الملك عبدالله بحي عتاقة بمحافظة السويس، أصيبوا بصدمة شديدة عقب اكتشافهم أن أصوات الصرخات التي تصدر من داخل إحدى الوحدات السكنية بالمدينة التى قاموا بدخولها مع قوات الشرطة هى لطفلين مصابين بالتوحد، قام والدهما بحبسهما داخل غرفة بالوحدة السكنية وتركهما نتيجة الخلافات التي نشبت مع زوجته التي حصلت على حكم قضائي بالخلع.

 

وأكد الأهالى بالمدينة وقوات الشرطة أن الطفلين كانا مجردين من الملابس، كما لم يكن لديهما طعام داخل الغرفة، بجانب الرائحة الكريهة التى كانت تحيط بهما.

 

وباستدعاء الشرطة لوالد الأطفال تبين أن "مازن ومروان" يبلغان من العمر 5 أعوام، وأنهما يعيشان بين أب وأم تحاصرهما خلافات وصلت إلى تحرير المحاضر بأقسام الشرطة.

 


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