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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:14 م
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نقيب الصيادلة: إعداد ملف كامل عن مشاكل الأعضاء لعرضها على وزيرة الصحة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:14 م
نقيب الصيادلة: إعداد ملف كامل عن مشاكل الأعضاء لعرضها على وزيرة الصحة جانب من اللقاء بين وزيرة الصحة ونقيب الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور محى عبيد، نقيب الصيادلة، إنه اجتمع مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وذلك لبحث مشاكل الصيادلة، موضحا أن بعض الصيادلة أصبحت صيدلياتهم مهددة بالغلق أو الإفلاس، لقلة هامش الربح العائد من الدواء، باعتباره سلعة مسعرة بتسعيرة جبرية، مقارنة بتحريك الأسعار وزيادة الأعباء المالية.
 
وأوضح نقيب الصيادلة، فى بيان، أنه سيتم عقد اجتماع غدا لمجلس النقابة، لدراسة طرق الحفاظ علي الصيدليات، قائلا: سيتم تقسيم العمل إلى 3 محاور، هم: محور مع وزارة الصحة للحديث عن هامش الربح، الأدوية منتهية الصلاحية "الاكسبير"، ومنع بيع الدواء في العيادات، وإلزام مخازن الأدوية بهامش الربح المنصوص عليه، ومحور مع وزارة المالية، حول زيادة حد الإعفاء الضريبى، ومعاملة الصيدليات كمنشأت خدمية، ورفع نسبة المصروفات، محور مع شركات التصنيع والتوزيع.
 
وأضاف:" وجارى الانتهاء من الملف بعد اجتماع المجلس، لعرض الملف على وزيرة الصحة، وفى حضور بعض أعضاء المجلس".

 


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